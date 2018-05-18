Кувейт распространил проект резолюции СБ ООН о защите палестинцев

Кувейт подготовил проект резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН, осуждающей действия Израиля при подавлении протестов на границе в секторе Газа и призывающей разместить в регионе международную миссию по защите палестинцев, передает Islam.az со ссылкой на ТАСС.

Текст распространен среди членов СБ и может быть рассмотрен до конца этой недели.

В проекте "самым решительным образом" осуждается применение Израилем силы против гражданских лиц на оккупированных палестинских территориях, в первую очередь в Газе. К властям еврейского государства обращено требование немедленно прекратить эти действия и уважать свои обязательства в рамках международного права. В документе говорится о необходимости принятия мер для обеспечения безопасности палестинского гражданского населения в Газе и на оккупированных Израилем землях, в том числе путем размещения "международной миссии по их защите".

Напомним, что c начала недели на границе Израиля с сектором Газа вспыхнули ожесточенные столкновения между палестинским населением и израильскими военными, поводом для чего стал состоявшийся в тот же день официальный перенос посольства США в Израиле в Иерусалим. По последним данным, в ходе столкновений погибли более 60 палестинцев, около 3 тысяч получили ранения.