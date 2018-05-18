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Холодильники с бесплатной едой установлены в Дубае

Десятки холодильников, наполненных бесплатной едой для неимущих, были установлены в Дубае. Местные волонтеры опубликовали в сети карту, где зафиксированы места их расположения. Холодильники будут открыты с 15 мая, передает İslam.az islam-today.ru.

Известно, что благотворительный проект реализуется в эмирате с 2016 года. В нынешнем году установлено в общей сложности 88 холодильников с продуктами. В минувшем их было 170. Ими в основном пользуются иммигранты, работающие на местных стройках. Малоимущие могут взять из холодильников соки, кефир, молоко, газированные напитки, фрукты и упакованную еду.

Члены инициативной группы Ramadan Sharing Fridges приглашают всех желающих присоединиться к акции и добавить на карту свой холодильник.


Опубликовано:18 Май, 2018  16:12, ]]>Печать]]>
 
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