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Новости » Ислам в вопросах

Кем является Талут, упоминаемый в Коране?

Читатель спрашивает: Кем является Талут, упоминаемый в Коране?

Талут был правителем народа Израиля, современником и тестем пророка Давида (с). В Библии он упоминается как Саул. В Коране же его имя можно встретить дважды. Он выделялся из окружающих, как своим внешним видом, так и богобоязненностью и смелостью. Когда народ Израиля подвергся набегу врагов под предводительством Джалута, волей Аллаха Талут был назначен правителем израильтян. После этого нашелся ковчег завета пророка Мусы (а), который считался утерянным (Багара, 247 - 248).

Талут собрал войско из израильтян и отправился навстречу врагу. Несмотря на свою малочисленность, израильтяне одержали победу, а малолетний Давид (а) убил Джалута (Багара, 249 - 251).

Повзрослев, Давид (а) женился на дочери Талута, а после его смерти занял его престол. Некоторые сведения, содержащиеся о Талуте в Библии, не нашли своего подтверждения в исламских источниках. Относительно ниспослания Талуту пророчества между исламскими учеными имеются разногласия.


Опубликовано:19 Май, 2018  11:24, ]]>Печать]]>
 
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