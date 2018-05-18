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Новости » Точка зрения

Обнародована итоговая декларация саммита ОИС в Стамбуле

По итогам седьмого внеочередного саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле обнародована декларация.

В декларации выражается озабоченность в связи с ростом напряженности на оккупированных землях Палестины, передает İslam.az со ссылкой на АА.

Страны ОИС решительно осудили преступные действия Армии Израиля против безоружных палестинцев, проводящих акции протеста против оккупации родных земель, главным образом в секторе Газа.

В резолюции внеочередного саммита подчеркивается, что зверства и преступления Израиля стали возможны благодаря поддержке США. Привлекается внимание к защите Вашингтоном интересов Израиля на уровне СБ ООН.

В декларации озвучен призыв к международному сообществу, главным образом к странам членам СБ ООН, выполнить обязательства по защите норм международного права и порядка по вопросу Палестины.

Кроме того, государства - участники саммита призвали международное сообщество обеспечить палестинскому народу международную защиту, в том числе направить в эту страну миротворческие силы.

В документе озвучен призыв к срочным шагам по формированию независимой международной экспертной комиссии по расследованию преступлений и массовых убийств, совершенных израильскими военными и передаче результатов расследования в международные инстанции.

Страны-участницы внеочередного саммита ОИС призвали все страны мира приложить усилия к незамедлительному вынесению ситуации в Палестине на рассмотрение Генассамблеи, Совбеза и Совета ООН по правам человека.

Страны ОИС единогласно отвергает решение президента США о признании Иерусалима столицей государства-оккупанта Израиля, а также осуждают перенос американского посольства в Иерусалим. «Считаем перенос посольства США в Иерусалим актом провокации и вражды в отношении национальных интересов Палестины и международного права»,- говорится в декларации.

В резолюции подчеркивается решимость к политическим и экономическим мерам против стран, признавших Иерусалим столицей Израиля и перенесших в этот город свои посольства.

«В свете резолюции 194 ГА ООН вновь заявляем о поддержке бесспорного права палестинских беженцев на возвращение в свои дома. В качестве первого шага к обеспечению справедливости и мира, подтверждаем необходимость признания факта этнических чисток и убийств палестинцев в ходе акций, приуроченных ко дню «Накбы» (День катастрофы)»,- говорится в документе.


Опубликовано:19 Май, 2018  11:36, ]]>Печать]]>
 
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