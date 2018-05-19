Генсек ОИС: Организация призывает к международному расследованию событий в Палестине

Саммит ОИС призвал к международному расследованию действий израильских военных против мирных палестинцев.

Как передает İslam.az со ссылкой на "Анадолу", об этом заявил генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Юсуф бин Ахмад аль-Усаймин на пресс-конференции по итогам чрезвычайного саммита организации в Стамбуле.

«Одним из наиболее важных итогов саммита стал призыв к созданию независимой комиссии из международных экспертов по расследованию преступлений Израиля против палестинцев», - сказал Генсек.

Также аль-Усаймин заявил о неправомочности решения Дональда Трампа о переносе столицы США из Тель-Авива в Иерусалим.

«Решение США о переносе посольства в Иерусалим не имеет силы», - сказал генсек.

Глава ОИС поблагодарил президента Турции за позицию страны в палестинском вопросе.

«От имени участников саммита хочу выразить благодарность лично президенту Эрдогану, за придание особой значимости этому вопросу», - сказал он.