Можно ли в месяц Рамазан соблюдать пост обета?

Читатель спрашивает: Можно ли в месяц Рамазан держать пост обета?

Соблюдать пост в месяц Рамазан с намерением обета нельзя. Это будет пустым занятием. То есть пост этого человека не будет считаться постом не только месяца Рамазан, но и постом обета. Потому что пост в месяц Рамазан является обязательным для всех, кому здоровье позволяет поститься. В Рамазан держать пост можно лишь с намерением обязательного поста. Соблюдать пост в месяц рамазан должны все: у кого есть пост обета, и у кого такового нет. Человек же, который дал обет соблюдать пост ради претворения в жизнь какой-то цели, может сделать это в другое дни года.