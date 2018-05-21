Более 60 лояльных талибам боевиков уничтожены за двое суток в Афганистане

По меньшей мере 63 боевика, лояльных радикальному движению "Талибан", уничтожены за последние 48 часов в результате столкновений в провинции Джаузджан на севере Афганистана.

Как передает İslam.az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье официальный представитель афганской армии Мохаммад Ханиф Резай, передает агентство "Синьхуа".

"В пятницу боевики организовали массовое наступление на контрольно-пропускные пункты сил безопасности в районе Каркин, - указал он. - Силовики отразили наступления и заставили боевиков бежать, после того как они потеряли 63 своих бойца, еще 27 получили ранения". По словам военного, в ходе столкновений погибли шесть сотрудников сил безопасности.