Израильские военные ранили 3 палестинцев

Израильские военные ранили трех палестинцев в городе Дженин, кроме того, десятки местных жителей пострадали от слезоточивого газа, сообщают очевидцы.

Как передает İslam.az со ссылкой на "Анадолу", израильские военные утром окружили дом палестинцев в городе Дженин, что вызвало недовольство местных жителей.

Двое из трех палестинцев получили ранения боевыми пулями.

Почти каждый день израильские силы безопасности проводят операции против палестинцев и задерживают их. По данным палестинской стороны, в израильских тюрьмах находятся около семи тысяч палестинских заключенных, в том числе 57 женщин и 300 детей.