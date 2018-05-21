В Аль-Хараме рухнул строительный кран

В Мекке без человеческих жертв обошелся инцидент со строительным краном, рухнувшим на землю в воскресенье.

На рабочую зону периметра Заповедной мечети Мекки вчера упала стрелка строительного крана. Водитель крана получил травмы; никто больше при инциденте не пострадал.

Власти Мекки заявили, что кран рухнул на участок, не использовавшийся для богослужений и находящийся вдалеке от зоны посещений паломниками, сообщает Arab News.

Стрелка крана упала, предположительно, из-за перегрузки.

В социальных сетях прозвучали призывы не преувеличивать масштабы инцидента и не распространять ложные слухи. – «Страна тратит миллиарды на проекты по Заповедной мечети, а вы распространяете слухи о таком мелком инциденте», - написал один из пользователей.

Стоит отметить, что тема строительных кранов для Саудовской Аравии – с некоторых пор очень болезненная. 11 сентября 2015 года при крушении крана вблизи мечети Аль-Харам в Мекке погибло 107 человек, и еще 400 получили ранения.