В Индии из-за коровы убит мусульманин

В Индии снова последователи ислама гибнут из-за священности коров в индуизме.

В минувшую пятницу в штате Мадхья-Прадеш был убит 45-летний портной Сирадж Кхан. На мужчину напали рано утром, и он скончался на месте, а его друг Шакил Макбул чудом выжил и был доставлен в больницу в критическом состоянии, передает İslam.az со ссылкой на ansar.ru.

После инцидента в район было подтянуто 400 сотрудников полиции.

«Мы арестовали четверых человек, и они были препровождены под стражу до суда. Мы выясняем мотивы атаки», - пояснил представитель полиции Арвинд Тивари, цитирует Straits Times.

На месте преступления были обнаружены разделанная туша коровы и говядина, что наводит силовиков и местное население на мысль о ненавистническом мотиве преступления – в Индии с тревожащей периодичностью происходят убийства мусульман радикальными индуистами из-за говядины и забоя коров.

Забой коров запрещен в большинстве штатов Индии, и в Мадхья-Прадеш за это сажают в тюрьму на срок до 7 лет, но, по всей видимости, Сираджа Кхана решили сразу казнить – без суда и следствия.