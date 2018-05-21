Сегодня председатель Молодежного Форума Организации Исламского Сотрудничества (МФ ОИС) посол Эльшад Искендеров отмечает день рождения.

В связи с этим коллектив İslam.az поздравляет Э.Искендерова с днем рождения, желает успехов и всего наилучшего.

Отметим, что именно благодаря сотрудничеству с МФ ОИС, на нашем сайте в различное время появились ряд новых и вызвавших большой читательский интерес проектов.

Вновь поздравляем господина Эльшада Искендерова с этим знаменательным событием и благодарим за поддержку сотрудничества МФ ОИС с нашим сайтом.