Подразделения вооруженных сил Армении нарушили режим прекращения огня 88 раз

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 88 раз.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Довех и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, на безымянных высотах на территории Иджеванского района, и на безымянных высотах на территории Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селах Кемерли, Гаймаглы, Гушчу Айрым Газахского района, Мунджуглу и на безымянных высотах на территории Товузского района, на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Немирли, Тагыбейли, Шыхлар, Баш Карвенд, Гарагашлы, Кенгерли, Новрузлу, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Карвенд, Гараханбейли, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.