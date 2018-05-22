В боях с боевиками в Афганистане погибли не менее 20 полицейских

В центральном Афганистане в боестолкновениях с вооруженными боевиками радикального движения "Талибан" убиты не менее 20 полицейских, в том числе начальник полиции уезда. Как передает İslam.az со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили власти провинции Газни.

Минувшей ночью боевики атаковали позиции правительственных сил одновременно в уездах Джагату, Дех-Як, Аджристан, Гиро, а также в городе Газни, административном центре одноименной провинции.

Начальник отделений полиции уезда Дех-Як Файз Мохаммад Тофан и командир отряда быстрого реагирования Гаджи Баракат оказались среди 20 погибших полицейских, сообщил член провинциального совета Насир Ахмад Факири.