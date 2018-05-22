Ожесточенные бои в Донбассе: есть убитые

По данным украинской разведки, за последние сутки в Донбассе уничтожено 15 и ранено 13 сепаратистов, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС) в утренней сводке во вторник, 22 мая.

Согласно информации, за прошедшие сутки, 21 мая подразделения сепаратистов 55 раз открывали огонь по позициям ВСУ. В 30 случаях использовались минометы и артиллерия, запрещенные Минскими соглашениями. Два украинских военнослужащих погибли, еще девять ранены.

Украинские военные также отметили, что у Авдеевки и Марьинки были применены контрснайперские мероприятия, после чего обстрелы позиций прекратились.

Также сообщается, что накануне украинские военные в Донбассе в ходе рейда ликвидировали наблюдательный пост сепаратистов и захватили троих из них в плен.