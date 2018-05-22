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Новости » Новости по миру

Палестина подала в международный суд на Израиль

Палестина подала в Международный суд ООН в Гааге на Израиль.

Как сообщает İslam.az со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил премьер-министр Палестины Рияд Аль-Малики.

По его словам, документы в связи с убийствами, совершенными Израилем в Палестине, переданы в Гаагский суд.

Отметим, что 14 мая в Иерусалиме состоялось открытие посольства США. В знак протеста тысячи палестинцев вышли на масштабную акцию протеста на границе Сектора Газа.В результате столкновений с армией Израиля погибли 62 палестинца, свыше 3 тысяч получили различные ранения.


Опубликовано:22 Май, 2018  15:07, ]]>Печать]]>
 
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