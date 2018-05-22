Ливень затопил мечеть Пророка (c)

В минувший понедельник вечером, 21 мая, на Медину обрушился мощный ливень.

Дождевая вода залила не только городские улицы, но также и кладбище Баги и мечеть Пророка (с), передает Islam.az со ссылкой на islam-today.ru.

Стоит упомянуть, что дожди являются необычным явлением для Саудовской Аравии в это время года.