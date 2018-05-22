Читатель спрашивает: Принимаются ли Всевышним намазы и пост женщины, муж которой скажет ей «я недоволен тобой»?

В некоторых хадисах отмечается, что намазы и пост женщины, разгневавшей мужа, не будут приняты Всевышним до тех пор, пока он не простит ее. Но что касается обычных житейских событий, то, во-первых, одному Аллаху ведомо, чьи богослужения принимаются. Могут возникнуть ситуации, когда недовольство мужа своей супругой совершенно безосновательны. Во всяком случае, женщина не должна отчаиваться, постараться заслужить его довольство и продолжать свои богослужения. Ислам требует от женщины послушания мужу, пока его требования не будут идти вразрез с требованиями шариата. Если придется возразить, то это следует сделать в мягкой форме, не допуская грубости.