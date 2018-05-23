Массовые аресты правозащитников в Саудовской Аравии

Власти Саудовской Аравии задержали 10 правозащитников, в их числе 7 женщин и трое мужчин. Их держат в заключении и допрашивают без предоставления адвокатов уже больше недели. Как сообщает AP, задержания стали кульминацией неуклонного преследования критиков правительства.

Точное местонахождение задержанных сейчас неизвестно. Саудовские СМИ пишут, что аресты проводились силами Президиума государственной безопасности - органа, который подчиняется непосредственно королю и наследному принцу.

Семь из задержанных были вовлечены в усилия по созданию неправительственной организации под названием «Амина», которая должна была оказывать помощь жертвам домашнего насилия.