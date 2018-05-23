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На границе с Йеменом погибли пять саудовских военных

Пять военнослужащих Саудовской Аравии, включая офицера, погибли от рук мятежников из шиитского движения "Ансар Алла " (хуситов) в приграничной с Йеменом зоне на юге Саудовской Аравии.

Как передает İslam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило cаудовское агентство новостей SPA.

"Капитан Ахмед бен Вабиль аль-Вабиль вместе с четырьмя другими саудовскими военными погиб в боях с хуситами в южном секторе границы", — говорится в сообщении агентства.

Саудовская Аравия впервые за долгое время признала свои потери в результате столкновений с йеменскими мятежниками, о чем обычно сообщают только хуситы.

Приграничные районы королевства находятся под постоянным обстрелом хуситов с севера Йемена в ответ на участие Саудовской Аравии в военных действиях против мятежников на территории Йемена в составе арабской коалиции с 2015 года.


Опубликовано:23 Май, 2018  13:54, ]]>Печать]]>
 
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