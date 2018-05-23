Названа дата начала скоростного сообщения между Мединой и Меккой

Министр транспорта КСА Набиль бин Мухаммад аль-Амуди заявил о том, что с сентября этого года скоростные электропоезда начнут перевозить пассажиров со скоростью 300 км/ч между 2 священными городами королевства.

Данная дорога станет самой скоростной железнодорожной магистралью на Ближнем Востоке, передает İslam.az со ссылкой на islam-today.ru.

При этом ежегодно дорога сможет перевозить до 60 млн. пассажиров.

Отмечается, что 450-километровая дорога пройдет по территории бизнес-города имени короля Абдуллы.

Трасса будет иметь небольшое ответвление до международного аэропорта короля Абдул-Азиза в Джидде. Сама воздушная гавань должна быть расширена в 5 раз по сравнению с ее изначальным проектом.