Читатель спрашивает: Как должен поступить человек, у которого в месяц Рамазан во сне произошла поллюция, и у нет времени согреть воду до утреннего азана? И как ему быть, если проснется после утреннего азана?

Согласно требованиям верности поста, человек не должен оставаться в состоянии джанабат до утреннего азана: в переделах возможности он обязательно должен совершить большое омовение до утреннего азана. Если у человека, у которого произошла поллюция, после того как проснется, будет время согреть воду, то он должен сразу же сделать это, и совершить большое омовение. Если невозможно до утреннего азана согреть воду или же совершить большое омовение по какой-то иной серьезной причине, то человек должен совершить тайаммум, но для выполнения намазов в течение дня обязан совершить большое омовение. Так, если не сможет совершить большое омовение до утреннего азана, должен совершить тайаммум, а затем, если будет возможность до истечения времени выполнения утреннего намаза, совершить большое омовение. Если человек проснется после утреннего азана и поймет, что у него произошла поллюция, то его пост верен. Но для выполнения намазов он должен совершить большое омовение.