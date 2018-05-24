Мубариз Гурбанлы: Факультет теологии БГУ перейдет Институту теологии

"В ближайшее время будет назначен ректор Института теологии".

Как сообщает Islam.az, об этом заявил председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы.

По его словам, уже выделено здание под институт: "Правительству представлен Устав для утверждения. Вся работа проделана".

Председатель госкомитета сказал, что факультет теологии Бакинского Государственного Университета перейдет Институту теологии: "И работающие там преподаватели будут работать в Институте теологии. В будущем планируется строительство кампуса для института за пределами города".

М.Гурбанлы отметил, что выпускники Института теологии получат назначения в мечети Азербайджана.