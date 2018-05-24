Эрдоган: Решение США по Аль-Кудсу не имеет никакой силы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил о неправомочности решения Вашингтона по перенесу посольства в Израиле из Тель-Авива в Аль-Кудс.

«Принятое США и Израилем решение (о переносе посольства в Иерусалим-ред.) не имеет под собой никакой силы. Столицей Палестины является Иерусалим. Это известно всем. Этот вопрос не может быть предметом обсуждений. Хотите вы (США и Израиль – ред.) того или нет, в наших сердцах Аль-Кудс – столица Палестины»,- заявил Эрдоган в эфире телеканала TRT Haber.

Как передает Islam.az со ссылкой на "Анадолу", глава государства напомнил, что на прошедшем в Стамбуле чрезвычайном саммите ОИС были приняты значимые решения по Аль-Кудсу.

«Нами принят перечень решений из 30 пунктов, предусматривающих экономические санкции против государства-оккупанта – Израиля, а также против незаконных поселений. Будут введены экономические ограничения против стран, органов, парламентов, компаний и лиц, признающих оккупацию Израилем Аль-Кудса, а также решение США о переносе в этот город своего посольства. Кроме того, необходимо предпринять меры по предотвращению доступа на рынки товаров, произведенных на незаконных поселениях, созданных на землях Палестины. Разработка конкретных шагов по экономическим санкциям поручена Генеральному секретариату ОИС», - сказал Эрдоган.

Другим важным вопросом, по словам Эрдогана, является отправка в сектор Газа миротворческих сил под эгидой ООН.

«Необходимо размещение здесь (в секторе Газа – ред.) таких сил, также, как это было сделано в Сомали и Косово. Мы называем это Миротворческими силами ООН и призываем к созданию таких сил», - подчеркнул президент Эрдоган.

Отвечая на вопрос о присутствии французских военных в районе Мюнбича, Эрдоган сообщил о предстоящем телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который состоится завтра по инициативе французской стороны.