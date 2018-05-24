Представители исламской конфессии России поздравили осужденных с месяцем Рамадан

23 мая ИК-53 (г. Верхотурье) ГУФСИН России по Свердловской области посетили заместитель председателя по вопросам религии культурного центра «Дагестан» Шахбан Курамагомедов и помощник представителя правительства республики Дагестан по Свердловской области по вопросам религии Камалдин Расулов.

Как сообщает Islam.az, встреча состоялась при поддержке ГУФСИН России по Свердловской области.

Гости провели с осужденными лекцию-беседу на тему нравственности мусульман, спасения души, тяжести греха, и братской любви друг к другу и людям, имеющим иную религиозную принадлежность. Так же представитель центра «Дагестан» отметил некоторые моменты, касающиеся религиозных обрядов, подчеркнул их важность и рассказал как избежать ошибок при совершении того или иного обряда.

Всего в беседе приняли участие 43 осужденных.

Помимо беседы в клубе учреждения, гости посетили штрафной изолятор, и другие помещения отбывания наказания, где пообщались с осужденными – мусульманами. Кроме этого гости учреждения поздравили всех пришедших на встречу мусульман с большим праздником, началом месяца Рамадан.

Во второй половине встречи осужденные смогли задать интересующие их вопросы, на которые гости дали развернутые ответы. Завершилась беседа общей молитвой и благодарностью представителям администрации ГУФСИН за предоставленную возможность такой встречи/