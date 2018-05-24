Пособники террористов ПКК осквернили мечеть в Германии

Сторонники террористических организаций PYD/PKK исписали угрозами стены мечети в коммуне Эрдманнхаузен (федеральная земля Баден-Вюртемберге) в Германии, сообщает Anadolu.

Мечеть находится в ведении Турецко-исламского союза религиозных учреждений в Германии (DITIB). В результате зданию мечети нанесен ущерб.

Личности пособников PYD/РКК пока не установлены.

Депутат от правящей Партии справедливости и развития Турции от Стамбула Мустафа Йенероглу осудил на своей странице в соцсетях нападение на мечеть.

Кроме того, депутат выразил надежду на то, что немецкое правительство и силы безопасности продемонстрируют «нулевую толерантность» к подобного рода инцидентам и примут необходимые меры безопасности.