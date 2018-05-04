Аятолла Хаменеи выдвинул Европе ультиматум

Иран выдвинул европейским странам семь условий, соблюдение которых сохранит приверженность Тегерана ядерной сделке. Как сообщил İslam.az со ссылкой на haqqin.az, требования озвучил в среду руководитель и духовный лидер ИРИ аятолла Али Хаменеи на встрече с представителями трех ветвей власти страны.

Среди этих условий - обеспечение гарантий со стороны европейских банков продолжения торгового сотрудничества с Ираном, гарантии стран ЕС по поводу продажи иранской нефти.

Также Тегеран требует от Европы не затрагивать на переговорах иранскую ракетную программу и его региональную активность.

Кроме того, по словам Хаменеи, страны ЕС должны показать, что им можно доверять в работе по ядерному соглашению с Ираном.