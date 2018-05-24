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Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп  направил  письмо лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Как сообщает İslam.az cо ссылкой на Hurriyet, в письме Трамп отказался от встречи в Сингапуре 12 июня.

Свой отказ Трамп объяснил "враждебным высказыванием" Пхеньяна. А также написал, что Ким Чен Ын "упустил возможность" установить крепкий мир.

"К сожалению, основываясь на огромном гневе и открытой враждебности, продемонстрированной в вашем последнем заявлении, я считаю, что в данный момент проводить эту давно планирующуюся встречу нецелесообразно", - сказано в письме.

Сегодня ранее в КНДР ликвидировали полигон, на котором проводились ядерные испытания.


Опубликовано:24 Май, 2018  18:57, ]]>Печать]]>
 
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