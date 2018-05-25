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В Конгрессе США хотят запретить поставки Турции американского оружия из-за закупок С-400

Палата представителей Конгресса США в четверг приняла законопроект о бюджете Пентагона на 2019 финансовый год, который лишает министра обороны возможности одобрить поставку Турции американского вооружения без предоставления специального доклада, касающегося покупки Анкарой российских зенитных комплексов С-400.

Как передает Islam.az со ссылкой на ТАСС, согласно тексту, не позднее, чем через 60 дней после вступления законопроекта в силу, глава минобороны при консультации с госсекретарем должен направить профильным комитетам Конгресса доклад "о статусе отношений Соединенных Штатов и Республики Турция".

В нем должна содержаться "оценка возможной покупки правительством Турции системы противоракетной и противовоздушной обороны С-400 у Российской Федерации и потенциального влияния такой сделки на двусторонние американо-турецкие отношения". Отдельно в Конгрессе интересуются, как покупка С-400 скажется на совместном с Турцией использовании истребителей пятого поколения F-35, истребителей F-16, зенитных комплексов Patriot, тяжелых транспортных вертолетов CH-47 Chinook и другой техники.

"Министр обороны не может предпринимать никаких действий для осуществления зарубежной продажи крупной военной техники, требующей уведомления Конгресса, <...> Республике Турция до тех пор, пока министр не представит доклад соответствующим комитетам", - указано в законопроекте.

Ранее Турция заявляла о своем намерении закупить более 100 истребителей F-35A. Предлагаемая мера может серьезно помешать такому контракту.

Теперь законопроект должен принять Сенат Конгресса. Затем обеим палатам предстоит свести две версии в одну и только затем направить на подпись президенту. Скорее всего, норма, ограничивающая военные поставки Турции, сохранится.

Согласно пояснительным материалам к сенатской версии проекта оборонного бюджета, в него включена поправка о запрете на продажу Анкаре F-35А из-за того, что турецкие власти ранее задержали американского священника Эндрю Брансона. Кроме того, в текст, вероятно, войдет призыв к администрации США ввести против Турции санкции в случае закупки С-400. Окончательная формулировка будет выработана после того, как обе палаты согласуют свои версии.


Опубликовано:25 Май, 2018  10:06, ]]>Печать]]>
 
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