Читатель спрашивает: Относительно кого используется слово «мумаййиз», встречающееся в шариатских указаниях?

В переводе слово «мумаййиз» означает «различающий». Этот термин применяется в отношении подростков, возраст которых – между детством и совершеннолетием. Этот подросток способен уже различать плохое и хорошее, обладает чувством стыда, однако не достиг пока совершеннолетия, предусмотренного шариатом. Точный возраст мумаййиза не определен. Это зависит от пола ребенка, ареола проживания, биологических особенностей, воспитания и т.д. В шариате имеются некоторые указания относительно мумаййиза и в основном они охватывают вопросы махрамства. В этих вопросах мумаййиз обычно приравнивается к совершеннолетнему.