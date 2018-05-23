Пост - божественный пир, дарующий счастье в этом и загробном мире

Все люди любят участвовать на торжественном обеде. Особенно для всех бывают более интересными и желанными такие пиршества, которые организовали великие личности. Каждый пир, отличаясь своеобразностью, зависит от личности организатора. По этой причине пиршества не всегда остаются в памяти людей своими разнообразными дарами. Чем более выдающейся личностью будет организован пир, тем больше на задний план будет отходить вопрос о дарах, и основное внимание будет уделяться общению с виновником торжества. Если кто-то будет особо приглашён в эту большую компанию, и вдобавок будет знать, что получит вознаграждение за участие, наверно никогда не откажется от участия в таком пиршестве.

Рамазан-это званный обед Аллаха, куда приглашён каждый мусульманин. Всевышний Аллах, пригласив всех нас в 183 аяте суры Багара на это божественное пиршество, повелел всем нам участвовать в этом пированье. Итак, Всевышний Аллах пригласил всех нас на пиршество и дал знать, что если мы будем участвовать в этом самом пиршестве, то нашем вознаграждением будет счастье как в этом, так и в ином мире.

Как известно, все поступки, совершение которых повелел всем людям Ислам, основываются как на материальной, так и на духовной выгоде. Поститься не является исключением из этого общего правила. Правда, в Коране или в хадисах не всегда разъясняются премудрости, на которых основываются все поступки и этому может быть множество причин. Одной из причин может быть то, что разъяснение премудростей могло быть неправильно понято людьми в начальном периоде Ислама.

Как известно, в настоящее время существует достаточное количество научных доказательств о полезном влиянии поста на здоровье людей. Даже с полной уверенностью можно сказать что, не существует ни одного органа в человеческом организме, на который бы пост не оказал положительного влияния. Естественно приводить подобные разъяснения людям, живущим в те времена, было бы не возможно. По этой причине в дошедших до нас преданиях Пророк и Имамы не перечисляют известную в наше время пользу поста и не используют такие выражения, как: «Поститесь, дабы очистилась от вредных жиров ваша кровь, исчезли токсические вещества в вашем теле, нормализовалась деятельность печени, прекратилась астма и т.д.», а просто удовлетворяются такими общими фразами, как: «Поститесь, чтобы быть здоровыми».

Несмотря на все эти пользы, Всевышний Аллах предпочитает разъяснять не материальную, а духовную пользу поста. И причиной этому служит то, что тот, кто поститься ради духовной выгоды, естественно приобретёт и материальные выгоды. Так что, если человек будет поститься ради Всевышнего Аллаха, то пост окажет своё материальное влияние на этого человека и наряду с этим он ощутит полезное влияние поста на собственный организм. Обратная сторона вопроса не является таковой, т.е. если кто-то будет поститься только ради приобретения материальной выгоды, тогда этот человек не сможет получить предусмотренную духовную пользу. А духовная польза, предусмотренная Аллахом ради поста несравнима ни с чем.

Одной из самой большой пользы поста является закаливание воли человека, укрощение собственных страстей, а также её духовный дар человеку. Всевышний Аллах отметил эту пользу поста и объявил, что пост является шагом направленным к богобоязненности. Что значит богобоязненность? Богобоязненность-это внутренний и внешний страх перед Аллахом и подчинение всем Его указаниям при всех обстоятельствах. Если мы обратим внимание на Коран, то заметим, что богобоязненность является наиболее одобряемым качеством раба божьего. Всевышний Аллах пожелал, чтобы все люди были богобоязненными, а также он определил богобоязненность, как критерий превосходства людей друг перед другом (Худжурат 13). Милость и милосердие Аллаха охватывает всё и Его милосердие будет предписано для благочестивых рабов (Араф 156). Рай от Всевышнего Аллаха унаследуют именно богобоязненные рабы (Марьям 63). Все люди войдут в Ад, но Аллах выведет оттуда именно тех, кто обладает богобоязненностью (Марьям 72). Аллах принимает благочестивые поступки только от богобоязненных рабов божьих (Маида 27). Самая лучшая провизия-это богобоязненность (Багара 197). Ибо из наших поступков к Аллаху доходит только богобоязненность (Хадж 37). В итоге можно сказать, что целью всех молитв является обретение праведности (Багара 21).

После того как Коран придаёт такое значение богобоязненности, долгом каждого мусульманина должно быть совершение поступков, направленных на обретение праведности, а также совершение дел, которые приумножили бы богобоязненность. Одним из поступков, которые являются причиной богобоязненности, является пост. Пост занимает особо важное место среди богослужений, которые нам повелел исполнять Всевышний Аллах. Среди исламских обрядов пост отличается несколькими свойствами. Одной из этих свойств является то, что пост принадлежит исключительно Аллаху. В одном из преданий от Пророка говорится, что: «Всевышний Аллах повелел: «Пост принадлежит Мне, и Я сам вознагражу за него». В действительности все исламские обряды присущи Аллаху и запрещается поклоняться иным божествам, кроме Аллаха. Однако Всевышний Аллах, придавая такое значение посту, указывает на особое место, которое занимает данный вид поклонения среди исламских обрядов. Исламские учённые комментируя данный хадис, указывают на то, что своим благословенным изречением Всевышний Аллах указывает на то, что пост является единственным видом поклонения, во время которого не возможно лицемерить. Потому что, во всех богослужениях человек поклоняется, совершив какое-либо действие. А во время поста поклонение совершается не действием, а бездействием, т.е. воздержанием от ряда поступков. А когда отсутствует деяние, естественно не бывает возможности лицемерить, чтобы показать себя перед другими.

Иной своеобразностью поста является то, что он как в Коране, так и в хадисах именуется терпением (Багара 45). Пост-это терпение ради Аллаха перед запрещёнными Всевышним Аллахом поступками и, как известно, самое большое вознаграждение в Исламе предусмотрено именно для обладателей терпением. Так Всевышний Аллах сообщил в Коране, что несметно вознаградит обладателей терпением (Зумар 10). Именно по этой причине, в нашей священной религии пост является критерием для объяснения величины вознаграждения за целый ряд поступков. Наряду с этим пост в Исламе играет роль штрафа за целый ряд поступков. В источниках хадисов содержится множество преданий о роле поста в прощении грехов людей. За целый ряд поступков или за неисполнения целого ряда поступков Коран повелевает поститься. В качестве примера можно указать 196 аят суры Багара, 92 аят суры Ниса, а также 89 и 95 аяты суры Маида.

Говоря о материальных и духовных пользах поста не возможно охватить полностью весь вопрос. Потому что, полезное влияние поста на человеческий организм выявляется после 1400 лет со дня пришествия Ислама, и никто не сможет сказать, что ещё будет известно через десять или сто лет. А Всевышний Аллах выразил все эти материальные и духовные блага поста в одном предложении: «Если бы вы знали, как полезен для вас пост!» (Багара 184). И потому примем приглашение Аллаха, повеления которого основываются на бесчисленных премудростях и пользах, и не будем лишать себя участия в божественном пире. Амин!