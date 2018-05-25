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Священник надел хиджаб в поддержку мусульманок

В социальных сетях Германии фурор произвел пастор Вольфганг Седлмейер, который в знак поддержки мусульман и протеста против исламофобии и праворадикалов надел хаджаб поверх своей традиционной рясы прямо во время проповеди в церкви.

Tаким образом священнослужитель ответил на слова лидера праворадикальной партии Алис Вейдель, которая недавно заявила, что мусульманки в платках не приведут Германию ни к развитию, ни к процветанию, передает İslam.az со ссылкой на islam-today.ru.

Христианский религиозный деятель, очевидно, с таким заявлением не согласился и решил продемонстрировать свою позицию весьма наглядным образом.


Опубликовано:25 Май, 2018  14:28, ]]>Печать]]>
 
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