В Киеве презентуют перевод Корана на украинский язык

Глава Духовного управления мусульман Украины шейх Саид Исмагилов анонсировал на своей странице в соцсети Facebook выход в свет седьмого по счету издания перевода Корана на украинский язык.

Представлен перевод мусульманского священнописания, по его словам, будет 31 мая на ярмарке «Книжный арсенал», передает İslam.az со ссылкой на islam-today.ru.

Кроме того, на мероприятии будут презентованы учебное пособие «Исламоведение» и монография «Татары на Волыни: история, культура, контакты».

Участие в ярмарке также примет известный турецкий каллиграф Шехмус Качан, который ознакомит всех желающих с секретами искусства каллиграфии.