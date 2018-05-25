США ввели санкции в отношении нескольких авиакомпаний Ирана

США расширили санкции в отношении Ирана. Очередной пакет санкций затронул несколько авиакомпаний, которые, по утверждению Вашингтона, связаны с Корпусом стражей исламской революции, cообщает İslam.az со ссылкой на AFP.

Минфин США внес в "черный список" девять физических и юридических лиц в Иране и Турции за приобретение деталей самолетов, и поддержку операций Mahan Air, Caspian Air, Meraj Air и Pouya Air.

Девять из них указаны как "глобальные террористы" в связи с поддержкой четырех авиакомпаний, которые все уже находятся под санкциями США.