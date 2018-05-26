Сегодня годовщина кончины Ее Светлости Хадиджы (а)

Сегодня, 10 числа благословенного месяца рамазан, годовщинa кончины великой женщины Ислама, любимой супруги Пророка (с), ее светлости Хадиджи (а).

Ее светлость Хадиджа была одной из самых богатых женщин аравийского полуострова и принадлежала племени Курайш. Ее светлость вышла замуж за Пророка Мухаммада (с) за 15 лет до провозглашения посланнической миссии его светлости. Ее светлость была первой женщиной уверовавшей в посланническую миссию Пророка Ислама и всем своим существом и огромным капиталом она устремилась на помощь его светлости в деле распространения религии Ислам.

До принятия Ислама и замужества ее светлость слыла своими похвальными качества, целомудрием и возвышенными добродетелями за что получила прозвище Тахира, т.е. чистая и целомудренная. Присутствие ее светлости Хадиджи рядом с Пророком Ислама было настолько важным для его светлости, что он назвал день кончины своей любимой супруги огромным горем, а год, в который скончалась ее светлость Хадиджа и другой покровитель и защитник Божьего Посланника Аби Талиб пророк Мухаммад (с) назвал годом горя и печали.

Ее светлость Хадиджа (а) является матерью ее светлости Фатимы (а). Через Фатиму и Али (а) продолжился род пророческий.