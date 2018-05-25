Читатель спрашивает: Что означают слова «иляллах» и «илляллах»?

Иногда верующие, по незнанию или же невнимательности, подменяют слова «иляллах» и «илляллах» друг другом. Хотя это совершенно разные слова. В ежедневных богослужениях мы используем оба слова. Но главное, чтобы мы произносили их там, где это требуется. «Иляллах» в переводе с арабского языка означает «к Аллаху», а «илляллах» же – «кроме Аллаха». Когда мы намереваемся начать богослужения, должны произносить «гурбатан иляллах» (с одним «л»), что означает «с намерением приближения к Аллаху». Но в предложении, которое мы произносим в шахаде и азане, мы должны говорить «Ля иляха илляллах» (спаренное «л»), что означает «нет божества кроме Аллаха».