Трамп заявил, что его встреча с Ким Чен Ыном может пройти 12 июня

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Трамп заявил, что его встреча с Ким Чен Ыном может пройти в Сингапуре 12 июня или, при необходимости, позже.
Как передает Islam.az со ссылкой на ТАСС, об этом президент США написал в своем микроблоге в Twitter.
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