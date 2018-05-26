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Эрдоган: Россия выплатит Турции 1 млрд долларов компенсации

Россия выплатит Турции 1 млрд долларов компенсации.

Как передает Islam.az, об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с избирателями в Эрзеруме.

По его словам, в связи с этим официальная Анкара обратилась в Международный арбитражный суд:

"У меня радостная новость для вас. Три года назад мы потребовали у России скидок на природный газ, получаемый нами из газопроводов "Голубой поток" и "Западная линия". Когда наши требования не были выполнены, мы обратились в Международный арбитражный суд. После долгих обсуждений мы пришли к соглашению, что нам сделают скидку на 10,25% на природный газ за 2015-2016 годы. В связи с этим нашей стране будет выплачена компенсация в размере 1 миллиарда долларов".


Опубликовано:26 Май, 2018  18:52, ]]>Печать]]>
 
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