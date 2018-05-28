В Сирии погибли четверо российских военных

Четверо российских военнослужащих погибли в Сирии в результате обстрела боевиков.

Как передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В Сирийской Арабской Республике в результате обстрела боевиков погибли российские военнослужащие… В сирийской провинции Дейр эз-Зор в тёмное время суток артиллерийскую батарею сирийских правительственных войск атаковали несколько мобильных групп террористов. Два российских военных советника, управлявшие огнём сирийской батареи, погибли на месте. Ещё пять российских военнослужащих получили ранения и были оперативно доставлены в российский военный госпиталь", — говорится в сообщении.

Как сообщается, военные медики до конца боролись за жизнь двух раненых военнослужащих, но спасти их не удалось. Командованием все российские военнослужащие представлены к государственным наградам.

Как отмечается, сирийские военные вместе с прикомандированными из состава аппарата военных советников российскими военными приняли бой. В ходе боя, длившегося около одного часа, военнослужащими уничтожены 43 террориста и шесть автомобилей высокой проходимости с установленным крупнокалиберным вооружением.