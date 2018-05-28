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Эрдоган призвал граждан Турции обменивать доллары и евро на лиры

Президент Турции Тайип Эрдоган призвал население страны обменивать имеющуюся у них иностранную валюту на турецкие лиры, чтобы остановить падение курса национальной валюты.

Как сообщает Islam.az, ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что противники Турции, не добившись успеха во время попытки переворота в июле 2016 года, пытаются достичь своих целей путем снижения курса турецкой лиры.

"Братья, у кого под подушкой лежат доллары и евро, возьмите их и обменяйте на лиры. Давайте вместе сломаем их игру", — сказал Эрдоган, выступая на предвыборном митинге в Эрзуруме. Трансляцию вел телеканал NTV.

Курс турецкой лиры к доллару США в среду вновь упал до исторического минимума, достигнув 4,93 лиры за доллар. За последние два месяца турецкая лира неоднократно обновляла исторические минимумы к доллару и евро. Только за последний месяц она обесценилась по отношению к этим валютам на 15%. После того как ЦБ Турции объявил о повышении ставки окна поздней ликвидности, лира укрепилась в пятницу до 4,71 за доллар.

Последнее падение курса турецкой национальной валюты эксперты связывали c заявлением международного рейтингового агентства Fitch, которое выразило опасение в связи с намерением Эрдогана в случае победы на президентских выборах 24 июня ужесточить контроль над экономикой.


Опубликовано:28 Май, 2018  11:38, ]]>Печать]]>
 
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