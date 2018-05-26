Читатель спрашивает: Можно ли постящемуся в месяц Рамазан принимать лекарства, если он почувствует невыносимые боли?

Всевышний Аллах освободил от обязательного поста больных, которые не могут соблюдать пост. Если они выздоровеют до следующего Рамазана, то обязаны восполнить пропущенные посты. Если нет, то за каждый день пропущенного поста должны дать бедняку 750 грамм еды.

Но если человек был здоров до наступления месяца Рамазан и начал соблюдать пост, однако до окончания месяца почувствовал невыносимые боли, то должен постараться устранить их любым дозволенным способом, не нарушающим пост. Например, воспользоваться обезболивающим уколом, спреем и т.д. Но если ни один из этих способов не доступен или же неэффективен, а боли уже невыносимы, то человек может принять обезболивающее лекарство. Но в этом случае его пост считается нарушенным, и после завершения месяца Рамазан обязан восполнить этот день, а бедняку дать 750 грамм еды.