Подразделения вооруженных сил Армении обстреляли комбайн в Физули

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 84 раза.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского, Иджеванского, Бердского и Красносельского районов Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селе Гаймаглы и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селе Агдам Товузского района, в селе Гёяли и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Шыхлар, Баш Карвенд, Джевахирли, Кенгерли, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Ходжавендского районов.

Утром 29 мая подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении оккупированного села Горган Физулинского района, подвергли обстрелу комбайн, выполняющий сельскохозяйственные работы на посевном участке.

Пострадавших нет. Нанесен ущерб сельскохозяйственной технике.