Прокуратура Израиля обвиняет Нетаньяху во взяточничестве

Прокуратура Израиля намерена предъявить премьер-министру Биньямину Нетаньяху обвинения во взяточничестве по делу 1000 (дело о незаконном получении подарков), сообщает израильское радио "Кан Бет".

Согласно информации, обвинение во взяточничестве базируется на многочисленных свидетельских показаниях, из которых следует, что Биньямин Нетаньяху не только получал подарки и многочисленные материальные блага от бизнесменов, и в первую очередь от Арнона Милчена, но и требовал их.

Из материалов дела следует, что Нетаньяху старался помочь Милчену в продвижении его бизнес-интересов. По мнению следователей и прокуратуры, глава правительства пытался таким образом оказать ответную услугу бизнесмену.