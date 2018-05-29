В Палестине назвали число погибших в столкновениях в секторе Газа

Количество погибших в ходе столкновений с израильскими военными в секторе Газа палестинцев достигло 126.

Как сообщил «Палестинский информационный центр», последним в ходе «марша возвращения» - многотысячных акций протеста, проходивших на границе сектора Газа в течение нескольких недель, начиная с 30 марта, стал 28-летний Насер аль-Ариф Абдул-Рауф аль-Арари.

Отмечается, что 14 из 126 погибших палестинцев – несовершеннолетние. Тела шестерых человек до сих пор удерживаются израильскими военными.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения Газы сообщило, что в столкновениях с израильскими военными пострадали более 14 тысяч палестинцев.