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Мечеть в форме полумесяца появится в Турции

В Турции в ближайшем будущем появится весьма оригинальная мечеть – в форме полумесяца.

Необычный мусульманский храм сейчас строится в городе Сивас в регионе Центральная Анатолия.

Как сообщает İslam.az со ссылкой на islam-today.ru, мечеть под названием Ayyıldız Cami построена практически на 80%. Религиозный комплекс будет напоминать по форме полумесяц со звездой, как на турецком флаге.

Планируется, что свои двери мечеть откроет уже до конца 2018 года.

Одновременно мусульманский храм сможет вмещать до восьми тысяч верующих.

 


Опубликовано:29 Май, 2018  13:52, ]]>Печать]]>
 
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