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Новости » Новости по миру

Алжирский блогер сел на 10 лет за интервью с израильтянином

К десяти годам тюремного заключения суд приговорил известного алжирского блогера Мерзуга Туати, который взял интервью у пресс-секретаря Министерства иностранных дел Израиля.

Об этом со ссылкой на данные международной правозащитной организации Amnesty International сообщает издание The Times of Israel.

Как оказалось, суд признал 30-летнего блогера виновным в предоставлении «агенту иностранной державы» информации, которая «может нанести ущерб безопасности Алжира», передает İslam.az со ссылкой на islam.ru.

Целый ряд правозащитных организаций обратились к властям страны с призывом пересмотреть дело, заведенное еще в 2017 году.


Опубликовано:29 Май, 2018  13:56, ]]>Печать]]>
 
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