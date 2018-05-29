Алжирский блогер сел на 10 лет за интервью с израильтянином

К десяти годам тюремного заключения суд приговорил известного алжирского блогера Мерзуга Туати, который взял интервью у пресс-секретаря Министерства иностранных дел Израиля.

Об этом со ссылкой на данные международной правозащитной организации Amnesty International сообщает издание The Times of Israel.

Как оказалось, суд признал 30-летнего блогера виновным в предоставлении «агенту иностранной державы» информации, которая «может нанести ущерб безопасности Алжира», передает İslam.az со ссылкой на islam.ru.

Целый ряд правозащитных организаций обратились к властям страны с призывом пересмотреть дело, заведенное еще в 2017 году.