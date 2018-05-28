Изречения исламских святых о месяце Рамазан

Пророк Мухаммед (с) изрёк:

- « Месяц Рамазан-это месяц Аллаха. В этом месяце награды возрастут в два раза, а прегрешения будут стёрты. Рамазан-это месяц благодати, покаяния, раскаяния, избавления от ада и обретения рая. В этом месяце избегайте любых грехов, часто читайте Коран, молите Аллаха, чтобы он удовлетворил ваши нужды, часто поминайте Аллаха. Не будьте в месяце Рамазан такими, какими вы были, когда не постились (т.е. пытайтесь обрести более высокий уровень духовности)».

- Пророк Мухаммед (с) так сказал своему сподвижнику Джабиру ибн Абдуллах: «О Джабир! Каждый, кто в месяц Рамазан будет днём поститься, одну часть ночи будет бодрствовать, и поклоняться Аллаху, будет уберегать свои уста и половые органы от прегрешений, не будет смотреть на запрещённое, не будет делать зло людям, очиститься, как новорождённый ребёнок». Джабир сказал: «О, пророк! Какой это хороший хадис!» Пророк так ответил ему: « Но как трудны условия достижения этой награды!»

- Однажды пророк Мухаммед (с) видит, что одна из его жен, несмотря на то, что постится, ругает свою служанку. Пророк поручил своей жене, чтобы она покушала. Женщина с удивлением спросила: «Как можно кушать во время поста?» Пророк изрёк: «А разве ты постишься, если ругаешь свою служанку? Пост - это не только воздержание от еды и питья».

- Однажды, когда наш пророк (с) рассказывал о достоинствах месяца Рамазан, Хазрети Али встал и спросил: «А какое деяние в этом месяце является самым богоугодным делом?» Пророк (с) ответил: «Остерегаться запрещённых Аллахом вещей».

- «У всего на свете имеется дверь. А дверь богослужения - это пост».

- «Пост-это щит для защиты от пламени ада».

- «Тот, кто соблюдает пост, даже во сне считается поклоняющимся Аллаху, с условием, если он не сплетничает за спиной своего брата мусульманина».

- «Соблюдение поста мусульманином позорит сатану»

- «Постящийся человек дважды радуется: во время ифтара и во время конца света, когда будет свидетелем милости Аллаха»

-«Всевышний Аллах изрёк: «Пост соблюдается ради меня, и поэтому вознагражу за него Я сам».

-«Клянусь Аллахом, в чьей власти находится моя жизнь, запах рта постящегося человека пред Аллахом превыше аромата мускуса».

-«Поститесь, дабы быть здоровыми».

-«Воистину жалок тот человек, кто упустил возможность в месяце Рамазане очиститься от грехов»

-«Один обязательный намаза, совершённый в месяце Рамазан, равен семидесяти намазам в иные месяцы. Каждый, кто в этом месяце пошлет Мне много «салаватов» (приветствий), при взвешивании его деяний в судный день, его хорошие поступки будут тяжелее весить. Кто прочтёт в этот месяц один стих из Корана, совершит такое же богоугодное дело, как и тот, кто прочёл в другие месяцы весь Коран до конца».

-Пророк старался открывать ифтар финиками. Особенно он любил открывать Ифтар только, что созревшими финиками.

- Пророк в месяце Рамазан освобождал пленных, подавал нищим.

- В последние десять дней Рамазана пророк убирал свою постель и откладывал её в сторону. На двадцать третью ночь он будил всех членов семьи, чтобы они в ночь Гядр поклонялись Всевышнему Аллаху, а также будил сонных мусульман, опрыскивая их лицо водой.

Имам Али (а) сказал:

-«Много молитесь и кайтесь в месяце Рамазан. Молитва отдалит от вас бедствие, а покаяние уничтожит все ваши грехи».

-«Советую вам поститься в месяце Рамазан, ибо пост этого месяца - это прочная стена, преграждающая путь прегрешеньям».

-«Пост языка превыше поста желудка, а пост сердца превыше поста языка».

- Имам Али каждый вечер месяца Рамазана звал всех людей к Ифтару. После окончания Ифтара, он проповедовал и наставлял людей.

- Имам Али, когда был халифом, как и в прежние времена, скрывая свою личность, заходил в дома семей мучеников, бедняков, одиноких стариков, и приносил им еду. Только после его гибели люди узнали, что человеком, приносившим им еду был сам имам Али.

Фатимеи-Захра (с.а):

-«Аллах повелел поститься, дабы была доказана искренность рабов божьих»

-«Какая польза от поста человеку, если он не оберегает глаза, уста и уши от запретных вещей?!»

Имам Хасан (а):

-«Всевышний Аллах установил для своих рабов месяц Рамазан, как конкурсный месяц, чтобы они посредством поклонений состязались с целью обретения благодарности Аллаха. Одна группа воспользовалась возможностью и продвинулась вперёд, а другая группа отстала и проиграла»

Имам Зейнулабидин (а) во время месяца Рамазан в больших котлах готовил обед из мяса. Даже сам лично проверял, хорошо ли готовиться обед. Но когда наступало время Ифтара, он сам не дотрагивался до этой пище и раздавал её людям, а сам удовлетворялся простой и отшельнической пищей.

Имам Джафар Садиг (а):

- «Каждой ночью месяца Рамазан Всевышний Аллах избавляет множество своих рабов от будущих мучений ада, с условием, если они открыли Ифтар разрешённой пищей. Всевышний Аллах в последнюю ночь Рамазан прощает столько рабов, сколько он простил за весь месяц Рамазан».