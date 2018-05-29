Дамаск получит контроль над южными границами Сирии

Контроль над южными границами Сирии, включая район Ат-Танф, по итогам переговоров будет передан правительственным силам Сирии, сообщил РИА Новости осведомленный источник.

"Все районы на (южной) границе будут переданы правительству Сирии, по Голаским высотам будет возобновлено соглашение о Зоне сил ООН по наблюдению за разъединением (UNDOF), присутствие иранских сил в пограничных районах не предусмотрено", — сообщил собеседник агентства.

"Эти договоренности обсуждались несколько недель", — добавил источник.