ХАМАС объявил о возвращении к перемирию с Израилем

Правящее в секторе Газа движение ХАМАС объявило о достижении договоренностей восстановить режим прекращения огня с Израилем после обмена ударами, который продолжался почти сутки, сообщает Islam.az со ссылкой на РИА Новости.

Минувшей ночью палестинцы обстреливали ракетами южные районы Израиля, а израильтяне вновь бомбили объекты боевиков в секторе Газа, однако с утра в зоне противостояния установилось затишье.

"В последние часы, после того как сопротивление смогло отразить агрессию и не допустить переписывания правил игры, было предпринято множество посреднических усилий и достигнуты договоренности в отношении возвращения к взаимопониманиям о прекращении огня в секторе Газа… насколько силы оккупации будут его соблюдать", — сказано в заявлении ХАМАС.

Подтверждений со стороны Израиля пока нет, однако в Иерусалиме накануне многократно говорили о нежелании эскалации.