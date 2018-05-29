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Новости » Ислам в вопросах

Правильно ли поступил человек, отправляющийся в путешествие, позавтракав после сна?

Читатель спрашивает: Правильно ли поступил человек, отправляющийся в путешествие, позавтракав после сна?

Человек, отправляющийся в путешествие в месяц Рамазан, освобождается от поста, если длительность его путешествия и пути будут соответствовать указаниям шариата. Путник не должен поститься, а после возвращения на родину восполнить пропущенные дни поста. Если человек отправляется в путь до намаза зохр, то он не должен поститься. Если же путешествие начнется после зохра, то он должен соблюдать пост до конца дня. Освобожденный от поста человек не имеет права сразу же нарушить пост. То есть человек, который отправится в путь до зохра, не должен с утра принимать пищу. Начиная с утра, он не должен допускать деяния, нарушающие пост. А после отправления в путь, минуя расстояние, которое в шариате называется «расстояние тараххус», он может нарушить пост. Нарушение поста до того, как человек минует расстояние тараххус, является грехом. Однако нарушение поста по достижении расстояния тараххус не является обязательным, человек может сделать это в любое время до вечернего азана.


Опубликовано:30 Май, 2018  11:08, ]]>Печать]]>
 
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