Военные Индии и Пакистана договорились о перемирии в Кашмире

Руководители управлений боевых операций Индии и Пакистана провели во вторник телефонные переговоры и договорились принять меры к установлению перемирия в спорном Кашмире.

Как передает İslam.az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в распространенном во вторник заявлении командования сухопутных сил Индии, переговоры прошли по линии экстренной связи, инициатором выступила пакистанская сторона.

В беседе приняли участие руководитель управления боевых операций Индии генерал-лейтенант Анил Чоухан и его пакистанский коллега генерал-майор Шахир Шамшад Мирза, сообщает телеканал ndtv.

"Оба офицера согласились прекратить огонь в полном соответствии с буквой и духом соглашения о прекращении огня от 2003 года, а также принять меры к тому, чтобы впредь прекращение огня не нарушалось обеими сторонами", - цитирует заявление командования телеканал.

"Также было достигнуто обоюдное согласие, что в случае любой проблемы стороны будут проявлять сдержанность и проблема будет решаться с использованием существующих механизмов, таких как контакты по экстренной связи и переговоры на границе с участием местных командиров", - говорится в сообщении.